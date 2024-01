Dian Diagnostics Aktie: Viel Lärm um nichts?

In den letzten vier Wochen gab es bei Dian Diagnostics keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Auf dieser Basis erhält Dian Diagnostics insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dian Diagnostics liegt bei 1561,86, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf fundamentalen Kriterien basierend wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dian Diagnostics zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 68,07 bzw. 69,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Dian Diagnostics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,73 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,8 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite 1,86 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.