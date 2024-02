Dian Diagnostics Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Dian Diagnostics als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 34,57, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 61,64 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich mit anderen Aktienkursen in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Dian Diagnostics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,61 Prozent erzielt. Der Branchendurchschnitt liegt bei -24,16 Prozent, was bedeutet, dass Dian Diagnostics im Branchenvergleich um -2,45 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -18,96 Prozent, und Dian Diagnostics lag 7,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert von 24,01 CNH deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 19,8 CNH liegt (Unterschied -17,53 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (22,31 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-11,25 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dian Diagnostics-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Dian Diagnostics von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.