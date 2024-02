Diamyd Medical AB Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Bei Diamyd Medical hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz bemerkbar gemacht. Die Bewertung bleibt daher neutral. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine entscheidenden Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Diamyd Medical daher in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Diamyd Medical mit 8,91 SEK derzeit 14,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft, da die Distanz zum GD200 -1,22 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als gut eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Diamyd Medical liegt bei 69,84, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 48 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Diamyd Medical eher neutral diskutiert, mit nur zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird Diamyd Medical basierend auf den verschiedenen Kriterien insgesamt neutral bewertet.