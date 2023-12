Diamyd Medical AB Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Endesa":

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktien von Diamyd Medical war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer rote Signale, es wurden jedoch keine positiven Diskussionen verzeichnet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Aktuell liegt der RSI7 für Diamyd Medical bei 62,65 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,61 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Diamyd Medical-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter den jeweiligen gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die gestiegene Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Diamyd Medical daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments, eine "Neutral"-Bewertung für den RSI und eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien werden jedoch positiv bewertet.