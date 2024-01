Diamyd Medical AB Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Messung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Diamyd Medical-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 53, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit 59,93 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Diamyd Medical.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie eine mittlere Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Diamyd Medical mit einem Kurs von 6,64 SEK derzeit -5,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -35,53 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Diamyd Medical bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.