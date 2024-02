Chilled & Frozen Logistics Holdings Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Chilled & Frozen Logistics ist derzeit insgesamt negativ. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um zusätzliche Informationen zur Bewertung der Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in letzter Zeit vor allem negative Themen im Vordergrund standen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Chilled & Frozen Logistics-Aktie derzeit mit einem Wert von 43,48 als "Neutral" eingestuft wird. Dies bedeutet, dass der Kurs weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 37. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Chilled & Frozen Logistics-Aktie bei 1392,17 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 1767 JPY, was einem Unterschied von +26,92 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1585,1 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,48 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chilled & Frozen Logistics-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse des Sentiments und der Beitragsintensität in Bezug auf die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Chilled & Frozen Logistics eine Gesamtbewertung von "Neutral".