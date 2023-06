Diamondback Energy: Potenzial von +30,09% laut Experten

Am 9. Juni 2023 verzeichnete Diamondback Energy an der Börse einen Rückgang von -0,79%. Über den gesamten Handelszeitraum von fünf Tagen betrachtet ergibt sich jedoch ein Anstieg um +1,50%, was auf aktuelle Marktzuversicht schließen lässt.

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Diamondback Energy ist deutlich unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 160,05 EUR – Aktuell also mit einem Potenzial von +30,09%. Allerdings sehen nicht alle Experten die weitere Entwicklung so positiv.

Insgesamt empfehlen 16 Bankanalysten den Kauf der Aktie und sieben weitere sprechen eine klare Kaufempfehlung aus. Vier Analysten bewerten das Papier als “Halten”. Lediglich einer sieht die Empfehlung für einen Verkauf gegeben. Die Mehrheit beurteilt das Unternehmen demnach optimistisch (+82,14%).

Zusätzlich kann das “Guru-Rating”...