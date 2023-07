Diamondback Energy: Potenzial für weiteres Wachstum - Kursziel bei 158,12 EUR

Die Aktie von Diamondback Energy hat in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend verzeichnet und am gestrigen Tag ein Plus von +4,11% hingelegt. Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass der wahre Wert des Unternehmens noch nicht vollständig erkannt wurde und sehen das mittelfristige Kursziel bei 158,12 EUR.

• Diamondback Energy legte am 07.07.2023 um +4,11% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 158,12 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,36

Im Durchschnitt liegen die Einschätzungen von 16 Analysten bei “starkem Kauf”, während sieben weitere Experten optimistisch bleiben und die Aktie als “Kauf” bewerten. Vier weitere haben sich für eine neutrale Bewertung ausgesprochen; nur einer rät zum Verkauf der Aktie.

Das folglich positive Bild wird durch das bewährte Guru-Rating unterstrichen – dem Indikator...