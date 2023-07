Diamondback Energy: Kursziel von 158,19 EUR laut Analysten

Die Aktie von Diamondback Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,64% verzeichnet und konnte gestern um weitere +0,45% zulegen. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 158,19 EUR – eine Einschätzung, die im Durchschnitt der Meinung der Bankanalysten entspricht. Ein solches Ziel würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +30,41% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen überzeugt: Während 16 Experten die Aktie als starken Kauf bewerten und weitere sieben als Kauf einschätzen, empfehlen vier Experten “halten” und einer “verkaufen”. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt damit +82,14%.

Zusätzlich bleibt das Guru-Rating unverändert bei 4,36.

