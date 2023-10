Diamondback Energy: Ein Kursziel mit viel Potenzial - 163,18 EUR

Nach Meinung von Analysten ist derzeit das wahre Potenzial der Aktie von Diamondback Energy noch nicht vollständig erschlossen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 163,18 EUR und damit um +5,99% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 12.10.2023 stieg die Aktie um +2,21%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 163,18 EUR

• Der Guru-Rating wurde auf 4,36 angehoben

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Diamondback Energy bereits um +2,21% zu und innerhalb einer Woche gab es sogar ein Plus von +7,36%. Die optimistischen Tendenzen am Markt werden somit bestätigt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Diamondback Energy beträgt laut Bankanalysten 163,18 EUR. Sollten diese Vorhersagen eintreffen, ergibt sich ein Potential für Investoren in Höhe von +5,99%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung angesichts...