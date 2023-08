Diamondback Energy: Kurspotenzial von fast 15%

Die Aktie von Diamondback Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und liegt aktuell bei einem Kursziel von 156,02 EUR. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie mittelfristig ein Potenzial von fast 15% bietet.

• Diamondback Energy am 11.08.2023 mit -0,03%

• Aktuelles Kursziel bei 156,02 EUR

• Anteil optimistischer Analysten bei +82,14%

Am gestrigen Tag hat die Aktie des Energieunternehmens Diamondback Energy an der Börse einen Rückgang um -0,03% verzeichnet. Insgesamt kann jedoch nach einer positiven Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen eine Optimismus auf dem Markt festgestellt werden.

Laut Analyse haben insgesamt 16 Analysten das Unternehmen als “starken Kauf” eingestuft und weitere sieben Experten empfehlen “Kauf”. Vier Experten halten sich bedeckt und bewerten...