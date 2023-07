Diamondback Energy: Kurspotenzial von +21,84% prognostiziert - Zielkurs 154,67 EUR

Die Aktie von Diamondback Energy verzeichnete gestern eine positive Entwicklung von +0,87%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Plus von insgesamt +4,26%, was auf eine aktuell relativ optimistische Marktsituation hindeutet.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 154,67 EUR liegt. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial für Investoren in Höhe von +21,84%. Von den insgesamt 16 Analysten empfehlen 82% die Aktie als starken Kauf oder Kauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 4,36.