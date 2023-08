Diamondback Energy: Kurspotenzial von +15,82%

Nach Meinung der Bankanalysten ist die Aktie von Diamondback Energy aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 156,15 EUR und würde somit ein Kurspotenzial in Höhe von +15,82% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Am gestrigen Handelstag konnte das Unternehmen eine Kursentwicklung von +0,11% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich eine Summe von insgesamt +0,85%, was auf einen neutralen Trend hindeutet.

Derzeit gibt es 16 Kaufempfehlungen sowie sieben optimistische Einschätzungen seitens der Analysten. Vier Experten halten die Aktie und lediglich einer rät zum Verkauf. Somit liegt der Anteil an Optimisten bei insgesamt +82,14%.

Das Guru-Rating des Unternehmens hat sich nicht verändert und liegt weiterhin bei 4,36 Punkten.

Zusammenfassend lässt sich sagen:...