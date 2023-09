Diamondback Energy: Kurspotenzial von +13,37% auf 158,71 EUR

Die Aktie von Diamondback Energy wurde nach Meinung der Analysten bisher nicht ausreichend gewürdigt. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 158,71 EUR und bietet damit ein Potenzial von +13,37%. Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie um +0,31% zulegen und verzeichnete in der vergangenen Woche einen positiven Trend mit einem Plus von insgesamt +1,49%.

• Diamondback Energy stieg am 31.08.2023 um +0,31%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 158,71 EUR

• Guru-Rating nun bei 4,36 nach “Guru-Rating ALT”

Derzeit empfehlen insgesamt 23 Analysten den Kauf oder das Halten der Aktien. Dabei sehen aktuell 16 Experten die Aktien als starken Kauf an und weitere sieben geben eine optimistische Bewertung ab. Vier weitere Bankanalysten sprechen lediglich eine neutrale Empfehlung aus.

Es bleibt jedoch zu erwähnen dass immer...