Diamondback Energy: Kurspotenzial von 10,04%

Die Aktie von Diamondback Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und legte gestern um -0,06% zu. Damit summiert sich das Ergebnis auf +7,47%, was für eine optimistische Stimmung am Finanzmarkt spricht.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 163,11 EUR. Wenn die Prognose eintritt, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial von +10,04%. Derzeit empfehlen 16 Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während sieben weitere Experten diese mit “Kauf” bewerten. Vier Analysten halten die Aktie neutral (“halten”), während nur einer der Meinung ist, dass Anleger besser verkaufen sollten.

Das Guru-Rating wurde nun auf 4,36 angehoben und unterstreicht damit das Potenzial dieser Energiefirma.