Diamondback Energy: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +29,77%

Die Aktie von Diamondback Energy hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von 0,94% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte der Öl- und Gasproduzent damit eine positive Entwicklung in Höhe von 4,15% verzeichnen.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 157,83 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +29,77%. Vor allem aufgrund der positiven Kurstendenz in jüngster Zeit gibt es jedoch auch Analysten, die diese Einschätzung nicht teilen.

Während sich 16 Bankanalysten optimistisch zeigen und die Aktie als “stark kaufen” einschätzen, geben sieben Experten ein Kauf-Rating ab. Vier weitere Analysten bewerten das Papier mit “halten”. Nur einer ist dagegen und empfiehlt einen Verkauf der Papiere. Damit überwiegt insgesamt aber klar die positive Stimmung unter den Fachleuten.

Das Guru-Rating bleibt im Vergleich zur...