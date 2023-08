Diamondback Energy: Analysten sehen großes Kurspotenzial von +15,07% auf 159,54 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Öl- und Gasproduzenten Diamondback Energy verzeichnete gestern an der Börse ein Plus von +0,36%. Insgesamt legte sie in den letzten fünf Handelstagen um +0,74% zu. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 159,54 EUR – eine Steigerungsmöglichkeit von beträchtlichen +15,07%.

Aktuell gibt es 16 Kaufempfehlungen sowie sieben Optimisten mit einer Einschätzung als “Kauf”. Vier Experten halten die Aktie für “halten”, während nur einer zum Verkauf rät. Somit sind immer noch über 80% der Analysten optimistisch bezüglich des Potenzials dieser Energieaktie.

Das Guru-Rating ist nunmehr bei einem Wert von 4,36 angelangt nach dem vorherigen Wert von ebenfalls 4,36 Punkten.