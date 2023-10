Diamondback Energy: Analysten sehen Potenzial von 163,22 EUR

Diamondback Energy hat gestern an der Börse um +0,32% zugelegt. Die Aktie des Unternehmens erzielte jedoch in den letzten fünf Handelstagen eine Kursentwicklung von -3,08%. Trotzdem sind Bankanalysten optimistischer als der Markt und vergeben ein mittelfristiges Kursziel von 163,22 EUR. Falls die Experten damit Recht behalten sollten, bietet die Aktie Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +18,21%.

Aktuell empfehlen 16 Analysten den Kauf der Aktie und sieben raten dazu noch “Kauf”. Vier weitere bewerten sie mit “halten”, während nur einer einen Verkauf empfiehlt. Das Guru-Rating liegt bei 4,36 nach zuvor ebenfalls 4,36 Punkten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Diamondback Energy wird positiv eingeschätzt und es besteht großes Potenzial für Anleger.