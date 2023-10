Diamondback Energy: Analysten sehen Kursziel bei 163,11 EUR

Die Aktie von Diamondback Energy verzeichnete am gestrigen Handelstag einen Anstieg um +3,46%. In der vergangenen Woche summierte sich das Plus auf +3,70%, was den Markt zurzeit optimistisch stimmt. Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie noch nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 163,11 EUR (+9,98% Potential). Von insgesamt 28 Analysteneinschätzungen positionieren sich 23 als Kauf (82,14%). Zuvor lag das Guru-Rating bei “Guru-Rating ALT”.