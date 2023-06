Diamondback Energy: Analysten sehen Kurspotential von +31,40% - Kursziel bei 160,79 EUR

Die Aktie von Diamondback Energy hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,00% erzielt und legte gestern um weitere +0,49% zu. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Diamondback Energy-Aktie bei 160,79 EUR. Das würde ein potenzielles Kursplus von +31,40% bedeuten. Einigen Experten geht diese Prognose jedoch noch nicht weit genug: So halten derzeit 16 Analysten die Aktie sogar für einen starken Kauf.

Insgesamt sind demnach immerhin +82,14% der befragten Experten positiv gestimmt und vergeben Empfehlungen im Kauf- oder Haltebereich. Lediglich ein einziger Experte rät zum Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,36 unverändert hoch und bestärkt damit die positive Einschätzung vieler...