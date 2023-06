"Diamondback Energy: Analysten prognostizieren +35,01% Kurssteigerung"

Die Aktie von Diamondback Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,11% verzeichnet. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das wahre Kursziel derzeit bei 157,07 EUR liegt – damit eröffnet sich aktuell ein mittelfristiges Potenzial von +35,01%. Von den 16 Analysten empfehlen 82,14% die Aktie zum Kauf.

• Am 28.06.2023 stieg die Aktie um +0.11%

• Das mittelfristige Kursziel lautet auf 157.07 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,36

Obwohl nicht alle Experten dieser Einschätzung folgen und einige neutral oder sogar pessimistisch eingestellt sind (Verkaufsempfehlung), scheint insgesamt eine positive Stimmung unter den Analysten zu herrschen. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt weiterhin stabil bei einer Bewertung von...