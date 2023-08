Diamondback Energy: Analysten erwarten Kursanstieg um 14,98%

Die Aktie von Diamondback Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnet und am gestrigen Tag mit -0,03% abgeschlossen. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Diamondback Energy liegt bei 156,02 EUR – ein Potenzial von +14,98%. Von insgesamt 16 Analysten werden die Aktien als starker Kauf eingestuft. Weitere sieben Experten empfehlen den Kauf der Aktie und vier bewerten sie neutral. Nur einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating beträgt jetzt 4,36 nach zuvor ebenfalls 4,36.

Zusammenfassend zeigen sich die meisten Analysten weiterhin optimistisch bezüglich der Zukunftsaussichten von Diamondback Energy.