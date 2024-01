Diamondback Energy Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Aktie von Diamondback Energy wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +16,41% vom aktuellen Kurs aus geschätzt.

Kursentwicklung von Diamondback Energy

Am 29.12.2023 verzeichnete Diamondback Energy eine Kursentwicklung von -0,17%. Dies führte zu einer Gesamtveränderung von -0,85% in den letzten fünf Handelstagen, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit neutral eingestellt ist.