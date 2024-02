Diamondback Energy Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

In den letzten zwölf Monaten hat Diamondback Energy insgesamt 11 Analystenbewertungen erhalten, die eine durchschnittliche Einschätzung von "Gut" ergeben. Dabei gab es 11 positive, 0 neutrale und 0 negative Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose von 175,2 USD zeigt ein Abwärtspotenzial von -2,53 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 179,75 USD, was einer neutralen Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Diamondback Energy somit eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Diamondback Energy derzeit mit einem Wert von 5,53 als überverkauft gilt, was als positives Signal bewertet wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier ergibt sich dementsprechend eine positive Einstufung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Diamondback Energy-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 148,68 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 179,75 USD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 156,4 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 8,92 Prozent, was 16,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 25,17) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht", da die Dividendenrendite in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs steht.