Diamondback Energy Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Diamondback Energy hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 12 positiven Meinungen und keiner neutralen oder negativen Meinung. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf einer Durchschnitts-Kursprognose von 175,2 USD pro Aktie ergibt sich ein Aufwärtspotential von 15,46 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Branchenvergleich hat Diamondback Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,01 Prozent erzielt. Das Unternehmen verzeichnete damit eine Underperformance von -8,14 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die insgesamt um 16,16 Prozent gestiegen ist. Im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 16,16 Prozent verzeichnete, lag Diamondback Energy um 8,14 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt und an sechs Tagen überwogen die negativen Themen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf Diamondback Energy diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 8,05 ist Diamondback Energy deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 27,68. Dies entspricht einer Unterbewertung von 71 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen.