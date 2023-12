Diamond Estates Wines & Spirits Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Aktie von Diamond Estates Wines & Spirits zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (59,62) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Diamond Estates Wines & Spirits.

Die Analysten haben auch die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zur Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Diamond Estates Wines & Spirits-Aktie bei 0,37 CAD verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt mit 0,23 CAD deutlich unter diesem Wert, was einen Abstand von -37,84 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,24 CAD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Diamond Estates Wines & Spirits in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

