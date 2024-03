Diamond Estates Wines & Spirits Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Diamond Estates Wines & Spirits-Aktie wird in Bezug auf die technische Analyse als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -11,11 Prozent auf. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen im Hinblick auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, da in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine Ausprägung von 100, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Insgesamt wird die Diamond Estates Wines & Spirits-Aktie aufgrund fehlender wesentlicher Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien mit einem "Neutral"-Rating bewertet.