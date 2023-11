Diamond Estates Wines & Spirits Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Diamond Estates Wines & Spirits-Aktie wird derzeit in verschiedenen Analysen und Bewertungen unter die Lupe genommen. Beginnen wir mit der technischen Analyse, die den Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der RSI für die Aktie liegt bei 77,78, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Ein weiterer Faktor, der berücksichtigt wird, ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Die Analyse zeigt eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Note bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Auch die Anleger-Stimmung wird untersucht, wobei in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Abschließend wird die technische Analyse betrachtet, die einen Abweichung von -48,72 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt ergibt sich also für die Diamond Estates Wines & Spirits-Aktie eine eher negative Bewertung sowohl aus technischer Analyse als auch aus der Sicht des Sentiments und der Anleger-Stimmung.