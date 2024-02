DiamondRock Hospitality ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für DiamondRock Hospitality Co betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,9 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 53,89 als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um DiamondRock Hospitality Co in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für DiamondRock Hospitality Co vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 9,19 USD wird eine Entwicklung von 3,37 Prozent erwartet, was zu einem mittleren Kursziel von 9,5 USD führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung für DiamondRock Hospitality Co festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.