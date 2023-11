DiamondRock Hospitality Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für die DiamondRock Hospitality Co liegt der RSI bei 62,5, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beträgt 44,07 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Die Analysten bewerten die DiamondRock Hospitality Co-Aktie derzeit als "neutral", basierend auf 0 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 12,72 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "gute" Bewertung von den Analysten.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt +2,1 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) (+2,86 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen vor allem auf positive Themen rund um DiamondRock Hospitality Co, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.