Diamcor Mining Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Diamcor Mining: Aktienanalyse zeigt schlechte Dividendenrendite und technische Bewertung

Die Dividendenrendite der Diamcor Mining Aktie beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Diamcor Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 0,11 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,05 CAD liegt, ergibt sich eine Differenz von -54,55 %, und die Aktie wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,08 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-37,5 %), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich also für die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ist die Diamcor Mining Aktie aktuell mit dem Wert 100 überkauft, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Auch eine Betrachtung des RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt mit einem Wert von 80 eine Überkauftheit und somit erneut die Einstufung als "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt bei Diamcor Mining eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also aus der Aktienanalyse von Diamcor Mining eine schlechte Dividendenrendite, eine negative technische Bewertung und eine neutrale Einschätzung des Sentiments und Buzz im Internet.