Diamcor Mining Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Dividendenrendite für Diamcor Mining beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Diamcor Mining in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Diamcor Mining-Aktie aufgrund des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als "Neutral" eingestuft. Allerdings zeigt der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Diamcor Mining im vergangenen Jahr eine Rendite von -72,5 Prozent erzielt, was 62,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.