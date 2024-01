Diamcor Mining Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Diamcor Mining liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 72,5 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine deutliche Unterperformance von 62 Prozent. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate -10,54 Prozent, wobei Diamcor Mining mit einer Rendite von 61,96 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Diamcor Mining wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Diamcor Mining liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,14 und deutet auch auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Diamcor Mining.

In den letzten zwei Wochen wurde Diamcor Mining von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders negativ bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend negativen Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.