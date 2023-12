Diamcor Mining Aktie: Grund zur Sorge?

Diamcor Mining hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,35 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -11,36 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -39,99 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -11,36 Prozent verzeichnete, liegt Diamcor Mining mit einer Unterperformance von 39,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf eine mittlere Aktivität und eine "Neutral"-Einstufung hin, was das langfristige Stimmungsbild betrifft. Insgesamt wird Diamcor Mining in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Diamcor Mining herangezogen. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet, da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 hingegen liegt bei 75, was bedeutet, dass Diamcor Mining hier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Diamcor Mining mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens führt.