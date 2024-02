Dialysespezialist FMC übertrifft 2023 eigene Ziele leicht - Zuversicht für 2024

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat 2023 von seinen Einsparungen profitiert und will auch in diesem Jahr weiter vorankommen. "2024 wird ein Jahr mit beschleunigtem profitablem Wachstum, in dem wir unserem ehrgeizigen mittelfristigen Margenziel näherkommen", sagte Konzernchefin Helen Giza am Dienstag zur Vorstellung der Jahresbilanz in Bad Homburg.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz nach Konzernangaben im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, das operative Ergebnis soll im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Die erwarteten Wachstumsraten klammern allerdings Währungs- und Sondereffekte aus und beziehen sich auf ebenfalls angepasste Vorjahreswerte.

Im vergangenen Jahr war der mit hohen Kosten kämpfende Dialysespezialist bei seinem Umbau vorangekommen. Konzernchefin Giza hatte im Jahresverlauf mehrfach den Ausblick angehoben, auch dank eines vorteilhaften US-Vergleichs. Die Konzernziele wurden nun leicht übertroffen. Bei einem nahezu stabilen Umsatz von 19,45 Milliarden Euro kletterte das bereinigte operative Ergebnis zu konstanten Wechselkursen um 15,5 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro. Inklusive aller Effekte sank das Betriebsergebnis jedoch, und unter dem Strich brach der auf die Aktionäre entfallende Gewinn nominal um 26 Prozent auf 499 Millionen Euro ein. Den Anteilseignern will FMC dennoch mit 1,19 Euro je Aktie eine sechs Prozent höhere Dividende als ein Jahr zuvor zahlen, Analysten hatten mit einer Kürzung gerechnet./tav/jha/