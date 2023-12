Dialight, ist immer für eine Überraschung gut!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz zu Dialight in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 43,75 und der RSI25 bei 58,2, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Analysten bewerten die Aktie von Dialight langfristig als "Neutral". Von 18 Analysten lagen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Dialight, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 210 GBP erwartet, was einer positiven Einschätzung entspricht.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Dialight mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 169,59 einen höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer Einstufung als "teuer" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Dialight aufgrund von Stimmung, technischer Analyse und fundamentaler Kriterien.