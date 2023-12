Dialight Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Worthington Industries":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen führen. Im Fall von Dialight wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Dialight mit 144 GBP derzeit um -10,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Im Vergleich zu den letzten 200 Tagen ist die Aktie mit einer Distanz von -27,78 Prozent zum GD200 ebenfalls als "Schlecht" einzustufen. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Dialight ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 169,59 auf, was 416 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Dialight mit 0 Prozent 4,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent auf. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.