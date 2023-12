Dialight Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Analysteneinschätzung für Dialight zeigt, dass es in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten gab, was im Durchschnitt zu einer "neutralen" Bewertung führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates für Dialight aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 210 GBP. Dies würde eine mögliche Steigerung der Aktie um 38,16 Prozent vom letzten Schlusskurs (152 GBP) bedeuten, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Dialight-Aktie somit eine "gute" Bewertung aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Dialight derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 169,59 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 32,94 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "schlechten" Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Dialight bei 152 GBP derzeit -4,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen "neutralen" Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -23,39 Prozent als "schlecht" eingestuft. Somit wird die Aktie in der technischen Analyse insgesamt als "neutral" bewertet.

Eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven wurde in den letzten Wochen bei Dialight festgestellt. Dies wird durch positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien und eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen untermauert. Insgesamt erhält Dialight daher in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "gute" Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Dialight, mit einer neutralen technischen Analyse und einer positiven Einschätzung hinsichtlich des Stimmungsbildes und des Anlegerinteresses.