Dialight Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Aktienkurs von Dialight hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die um 4,01 Prozent gestiegen sind, zu einer Underperformance von -50,79 Prozent führt. Im "Industrie"-Sektor betrug die Rendite im letzten Jahr 5,21 Prozent, und Dialight lag 51,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Dialight mit 0 Prozent um 4,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von "Elektrische Ausrüstung", der bei 4 Prozent liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Dialight als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 169,59 insgesamt 417 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 32,78 im Segment "Elektrische Ausrüstung". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten keine "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen für Dialight vergeben wurden. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Dialight vor, aber die Analysten erwarten eine Entwicklung von 45,83 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 144 GBP und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 210 GBP. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

