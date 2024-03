Dialight Aktie: Alles unter Kontrolle?

Das britische Unternehmen Dialight weist gemäß einer fundamentalen Analyse ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf, das mit einem Wert von 169,59 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 314 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Elektrische Ausrüstung" von 40. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV kann die Aktie als "teuer" eingestuft werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus technischer Sicht ergibt sich bei der Dialight-Aktie, basierend auf den letzten 200 Handelstagen, ein Durchschnittswert von 181,87 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 165,5 GBP, was einem Unterschied von -9 Prozent entspricht. Somit wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 155,72 GBP liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,28 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Rahmen der Analysteneinschätzung ergibt sich aus den letzten zwölf Monaten eine "Neutral"-Bewertung für die Dialight-Aktie, basierend auf insgesamt 1 Analystenbewertung. Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 26,89 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger bezüglich der Dialight-Aktie gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell eine neutrale Bewertung erhält.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Dialight-Aktie gemäß fundamentaler, technischer und Analystenkriterien sowie hinsichtlich des Sentiments und Buzz eine neutrale bis leicht positive Bewertung erhält.