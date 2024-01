Diagonal Bio AB Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Diagonal Bio-Aktie beträgt aktuell 73, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ist weniger volatil und zeigt, dass Diagonal Bio weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Diagonal Bio-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Diagonal Bio eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Diagonal Bio eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Diagonal Bio-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage liegen deutlich unter den aktuellen Schlusskursen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen für Diagonal Bio in den vergangenen Wochen. Die Diskussionsstärke misst ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Zusammenfassung ergibt sich somit für die Diagonal Bio-Aktie ein insgesamtes "Schlecht"-Rating basierend auf der technischen Analyse und ein "Neutral"-Rating basierend auf der Anlegerstimmung.