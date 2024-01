Diagonal Bio AB Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Diagonal Bio-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative charttechnische Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,4 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,306 SEK liegt, was einem Unterschied von -23,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,35 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (-12,57 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Diagonal Bio-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Diagonal Bio-Aktie liegt aktuell bei 73, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für die Diagonal Bio-Aktie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke für Diagonal Bio in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Diagonal Bio in den letzten Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Diagonal Bio-Aktie in Bezug auf die charttechnische Entwicklung, den Relative Strength Index, das Sentiment und den Buzz sowie die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.