Diagnose Alzheimer: Zahl der Klinikbehandlungen und Todesfälle binnen 20 Jahren mehr als verdoppelt / Knapp 20 000 Krankenhausbehandlungen sowie 9 500 Todesfälle im Jahr 2020

WIESBADEN (ots) -Immer mehr Menschen in Deutschland müssen wegen einer Alzheimer-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden. Im Jahr 2020 traf dies auf 19 356 Menschen zu. Davon waren 41,5 % Männer und 58,5 % Frauen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Welt-Alzheimertag am 21. September 2022 weiter mitteilt, hat sich die Zahl der stationären Behandlungen damit binnen 20 Jahren mehr als verdoppelt (+ 138,5 %). Im Jahr 2000 hatte es noch 8 116 Behandlungen gegeben. Das Risiko einer Erkrankung steigt mit zunehmendem Alter: Rund 95 % der im Jahr 2020 betroffenen Patientinnen und Patienten waren 65 Jahre und älter. Dabei wurde die Altersgruppe der Hochbetagten ab 80 Jahren besonders häufig wegen Alzheimer im Krankenhaus behandelt: Mehr als die Hälfte (57,8 %) aller Betroffenen gehörten 2020 dieser Altersgruppe an.Im Jahr 2020 starben in Deutschland insgesamt 9 450 Menschen an Alzheimer - so viele wie nie zuvor. Die Zahl der Todesfälle war mehr als doppelt (+108,4 %) so hoch wie im Jahr 2000 mit 4 535. Der Anstieg der Krankenhausbehandlungen und Todesfälle mit der Diagnose Alzheimer ist zumindest teilweise auf eine immer älter werdende Bevölkerung zurückzuführen. Die Zahl der Menschen 65 Jahre und älter in Deutschland hat von 2000 bis 2020 um etwa 33 % auf 18,3 Millionen zugenommen. Die Altersgruppe ab 80 Jahre ist sogar um mehr als 90 % auf 5,9 Millionen gewachsen.Methodischer Hinweis:Krankenhausbehandlungen: Bei den Angaben handelt es sich um die Zahl der Behandlungsfälle mit Wohnort in Deutschland. Mehrfachzählungen einer Person sind möglich, wenn Patientinnen und Patienten aufgrund der gleichen Hauptdiagnose mehrfach im Jahr behandelt wurden.Bevölkerungsdaten: Bei den Angaben handelt es sich um die Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2000 bzw. 31.12.2020. Aufgrund des Zensus 2011 sind die Fortschreibungsergebnisse bis 2010 mit den Daten ab 2011 eingeschränkt vergleichbar.Weitere Informationen:- Diagnosen der Krankenhauspatienten (Genesis-Online Datenbank Tabelle 23131-0002)- Todesursachenstatistik (Genesis-Online Datenbank Tabelle 23211-0004)- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Genesis-Online Datenbank Tabelle 12411-0005)Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.