Diagnos tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegungsanzahl. Der RSI der Diagnos -Canada liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Diagnos -Canada liegt mit einem Kurs von 0,4 CAD aktuell um -6,98 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6,98 Prozent liegt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche hat die Diagnos -Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von 188,89 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,78 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +197,66 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Diagnos -Canada die Gesamtbewertung "Neutral", da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen gezeigt haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Diagnos -Canada aktuell neutral bewertet wird, mit einer schlechten charttechnischen Einschätzung für die kurz- und langfristigen Zeiträume, aber einer guten Performance im Branchenvergleich.