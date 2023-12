Diagnos Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Diagnos -Canada eingestellt waren. Es gab in den letzten fünf Tagen hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, während es keine negativen Diskussionen gab. An neun Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Diagnos -Canada daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation zu Diagnos -Canada gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Diagnos -Canada im vergangenen Jahr eine Rendite von 188,89 Prozent erzielt, was 211,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -12,09 Prozent, und Diagnos -Canada liegt aktuell 200,98 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Diagnos -Canada wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,66 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen erhält das Diagnos -Canada-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.