Diagnos Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Diagnos -Canada wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Diagnos -Canada-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 42,11, was darauf hindeutet, dass Diagnos -Canada weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Diagnos -Canada eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Diagnos -Canada eine Rendite von 188,89 Prozent erzielt, was mehr als 209 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,69 Prozent erzielt hat, liegt Diagnos -Canada mit 197,58 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Diagnos -Canada wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge im Internet zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Diagnos -Canada zeigt indes kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie von Diagnos -Canada bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die Redaktion kam zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.