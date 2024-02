Diagnos Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Diagnos-Canada wurden in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Diagnos-Canada-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,43 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,3 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -30,23 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,38 CAD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was zu einer Abweichung von -21,05 Prozent und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Diagnos-Canada zeigt ein Niveau von 75 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,71 und ist somit ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Diagnos-Canada mit einer Rendite von -6,58 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die Branche "Gesundheitstechnologie" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,97 Prozent, wobei Diagnos-Canada mit 12,39 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.