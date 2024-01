Diageo Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Dividendenrendite der Diageo-Aktie liegt derzeit bei 2,59 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,2 Prozentpunkten darstellt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Diageo bei 3263,04 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie selbst bei 2856 GBP liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -12,47 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 2924,13 GBP auf, was einem Abstand von -2,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,7 Punkten, was darauf hinweist, dass die Diageo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 47,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Diageo-Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Diageo eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als vornehmlich neutral bewertet. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Diageo daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Diageo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.