Diageo Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Diageo-Aktie beträgt derzeit 22,96, was 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) von 25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde zuletzt vor allem in den sozialen Medien über Diageo diskutiert. Dabei fielen überwiegend negative Meinungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Analytisch betrachtet gab es jedoch insgesamt mehr "Gut"-Signale als "Schlecht"-Signale, was zu einer neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Sowohl aus charttechnischer Sicht als auch auf der kurzfristigen Analysebasis erhält die Diageo-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 14,56 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Tendenz, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Diageo-Aktie führt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Diageo-Aktie aufgrund des niedrigen KGV und der verbesserten Stimmungslage der Anleger insgesamt positiv bewertet wird.