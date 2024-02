Diageo Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Bei einer Dividende von 2,76 % liegt Diageo unter dem Branchendurchschnitt Getränke (3,77 %). Die Differenz von 1,02 Prozentpunkten führt zu einer niedrigen Bewertung der Ausschüttung, was derzeit als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Diageo insgesamt 5 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Neue Berichte zeigen jedoch eine andere Beurteilung, mit einem durchschnittlichen Rating für das Diageo-Wertpapier vom letzten Monat als "Gut". Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 3180 GBP, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 8,14 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Diageo in dieser Hinsicht insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Diageo-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 39,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Diageo.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Diageo bei 3127,53 GBP liegt, während die Aktie selbst auf 2940,5 GBP steht. Dadurch ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -5,98 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 2833,38 GBP, was einer Distanz von +3,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Neutral" für Diageo.